Полтавский священник получил запрет вести социальные сети в течение нескольких месяцев из-за резкого поста про прерывание беременности.

Об этом сообщается на сайте епархии.

Полтавская епархия наложила на священника Александра Дедюхина ряд запретов, начинающих действовать с 7 июня, после его критического высказывания про аборты. В их число входит запрет на публичную деятельность в социальных сетях на три месяца и отстранение от богослужений на два месяца.

С началом лета, 1 июня, Александр Дедюхин написал пост, в которой он представил свою оценку такому явлению, как аборты. По мнению священнослужителя, ответственность за нежеланного ребенка должны на себя брать женщины.

— Мне здесь горячо пишут, мол, нельзя считать женщину только инкубатором, матка — это ее тело, а все противники абортов пусть забирают эмбрионы и растят их сами. Просто если хотя бы на мгновение приспустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. Как там старые люди говорят: «Сучка не захочет — кобель не вскочетt». И если ты уже дала согласие одно, то, пожалуйста, неси ответственность, — говорилось в заметке.

Он также добавил, что в Украине не мужчин возлагают значительно большую ответственность за своим поступки, потому что «у нас же патриархат, а не что-то». После возмущенных комментариев в соцсети священник отредактировал пост и отметил, что его личные сообщения «бомбят комплексами».

Позже сообщение вообще пропало со страницы.

Епархиальный совет отреагировал на спорные высказывания подотчетного ей настоятеля Свято-Николаевского храма ПЦУ в Полтаве.

— Протоиерей Александр Дедюхин в своих публичных сообщениях, к сожалению, неоднократно употреблял некорректные, а иногда недопустимые для священнослужителя высказывания. Теме блогерской деятельности протоиерея Александра Дедюхина было посвящено одно из предыдущих заседаний Епархиального совета, во время которого перед ним был поставлен ряд требований по изменению риторики в его сообщениях на Facebook. Однако им надлежащих выводов так и не было сделано, а стилистика сообщений не претерпела надлежащих изменений, — говорится в сообщении епархии.

В епархии пришли к выводу, что такие резкие сообщения порочат репутацию Православной церкви Украины и противоречат базовым принципам учения Христа.

— В случае повторения вышеизложенных нарушений управляющим епархии должны быть наложены более строгие канонические наказания, или же дело следует передать на рассмотрение Священному Синода Православной Церкви Украины, — предостеригли в Епархиальном совете.

Ранее НикВести писали, что на Буковине священник УПЦ МП, которого задержали за пьяное вождение, угрожал депутату Черновицкого районного совета «пустить пулю в лоб» и обзывал его «хохлом» и «бандеровцем».