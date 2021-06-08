Микроскопическое многоклеточное животное коловратка ожило спустя 24 тысячи лет анабиоза в вечной мерзлоте.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Арктическая мерзлота оказалась богатой кладовой древних организмов, переживших тысячелетия.

При этом, перенести длительную заморозку способны не только микробы и вирусы, но и о многоклеточные существа, такие, как мох, который был успешно выращен из тысячелетнего образца, покрытого льдом в течение примерно 400 лет, семена, проросшие после пребывания в реликтовой вечной мерзлоте в течение 32 тысяч лет и многоклеточные нематоды, более 30 тысяч лет находившиеся в замороженном состоянии, а затем ожившие.

Очередным достижением исследователей стали бделлоидные коловратки (Bdelloidea) — микроскопические многоклеточные животные. Хотя этот подкласс коловраток известен своей способностью переносить экстремально низкие температуры, предыдущим рекордом их выживания были десять лет, при замораживании до −20°C. Но вот, в статье, недавно опубликованной в журнале Current Biology, группа биологов сообщает об успешном оживлении коловраток, которые, как свидетельствуют данные радиоуглеродного анализа, пролежали в вечной мерзлоте не менее 24000 лет. При этом, размороженные коловратки не просто ожили, но и начали интенсивно размножаться посредством партеногенеза.

Исследователи медленно нагревали образцы вечной мерзлоты, взятые из кернов глубиной около 3,5 метров. Это привело к воскрешению некоторых из этих крошечных животных, пребывавших там в замороженном состоянии. Было установлено, что воскресшие коловратки принадлежат к роду Adineta, и соответствуют современному виду Adineta vaga.

Затем биологи произвольно отобрала 144 выживших древних коловратки и заморозили их на неделю при температуре −150С. После повторной разморозки процент выживания древних коловраток практически совпал с современными коловратками, подвергнутыми такой же процедуре.

Авторы статьи предполагают, что секрет выживания коловраток в течение 24 тысяч лет кроется в режиме заморозки. Если процесс замораживания идет очень медленно — а именно так замерзала будущая вечная мерзлота, клетки коловраток могут пережить образование кристаллов льда с минимальными повреждениями. Это позволяет некоторым из коловраток выжить. Впрочем, даже при таком допущении, их способность выжить при заморозке на десятки тысяч лет остается загадкой.

Команда надеется провести дальнейшее исследование, с тем, чтобы в деталях понять механизм долговременного выживания клеток. Это может помочь найти способы долговременного замораживания клеток более сложных организмов.

Конечно, чем сложнее организм, тем сложнее сохранить его живым в замороженном виде, а для млекопитающих это в настоящее время вообще невозможно. Тем не менее, переход от одноклеточного организма к организму с кишечником и мозгом, пусть и микроскопическими, стал большим шагом вперед.

Напомним, в Кении разъяренный бегемот погнался за туристами.