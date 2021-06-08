Фото: Al Jazeera

Индия борется с новой проблемой — мукормикозом, редким грибковым заболеванием с большим количеством летальных исходов.

Об этом пишет Al Jazeera.

Несмотря на то, что в Индии пошел на спад COVID-19, новых случаев которого 8 июня было зафиксировано менее 100 тысяч, страна борется с новой угрозой: мукормикозом, обычно называемым «черным грибком».

В понедельник, 7 июня, министр здравоохранения Харш Вардхан заявил, что в стране зарегистрировано более 28 тысяч случаев грибковой инфекции.

— В 28 штатах на сегодняшний день у нас около 28 252 случая мукормикоза. Из них 86 процентов, или 24 370 случаев, имели историю COVID-19, а 62,3 процента, или 17 601 человек, страдали диабетом, — сказал Харш Вардхан на встрече с группой федеральных министров.

Мукормикоз вызывает почернение или изменение цвета носа, нечеткость или двоение в глазах, боль в груди, затрудненное дыхание и кашель с кровью. Больные коронавирусом, страдающие диабетом и ослабленной иммунной системой, особенно подвержены атакам.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что плохое качество воздуха в Индии и чрезмерная запыленность городов, таких как Мумбаи, облегчают рост грибков, называя недавний всплеск в случаях «серьезной опасностью».

— Помимо высокой смертности, связанной с заболеванием, которое быстро распространяется из носа и носовых пазух в глаза и мозг за период от 24 до 48 часов, если лечение не будет начато вовремя, пациент может потерять зрение. Когда это затрагивает мозг, смертность составляет примерно 80 процентов, — рассказал индийский доктор Сумит Мриг.

Ранее НикВести писали, что Индия сообщила о дальнейшем снижении числа новых случаев коронавируса, но ежедневные смертельные случаи все еще достигают 4 тысяч. Аналитики утверждают, что подсчет ненадежен из-за отсутствия тестирования в сельских районах, где вирус распространяется быстро.