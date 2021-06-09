Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что 1 июля мимо Земли пролетит астероид 2021 GM4.

Об этом сообщает Express.

По данным NASA, длина космического камня составляет 150 метров, что больше, чем огромное футбольное поле (120 метров).

Его скорость движения составляет 6,3 километра в секунду или 36 500 километров в час. Он максимально приблизится к Земле 1 июля.

В то же время, его расстояние к нашей планете будет равно 12- кратной дистанции между Землей и Луной.

В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние к Земле астероида не представляют угрозы для нашей планеты.

Напомним, в конце декабря NASA сообщало, что к Земле приближаются три астероида. Ближе всех к планете должен был приблизиться самый маленький из них — 2020 YM1, чей размер не превышал разброса 3,1—7 метров. По расчетам ученых, расстояние от его центра до центра Земли должно было составить более 629 тысяч километров. Расстояние с самым большим астероидом (210 метров) должно было составить более 3 миллиона километров.