Исполняющим обязанности директора Николаевской областной ДЮСШ по парусному спорту «Областной яхт-клуб» стал Виталий Поставчук.

Соответствующее распоряжение подписал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Этим же распоряжением глава ОГА уволил предыдущего руководителя яхт-клуба — Игоря Чеботарева.

Согласно распоряжению Виталий Поставчук приступил к исполнению обязанностей 8 июня.

— Сегодня николаевский яхт-клуб возглавил новый руководитель Виталий Поставчук . Честный, прямой, справедливый, фанат парусного спорта и второй папа для наших детей. Я надеюсь, что у яхт-клуба с этим назначением появится шанс на возрождение. А наша детская парусная школа начнет обновляться и получать новые яхты, оборудование. Все, чтобы побеждать и славить наш город на воде, — отреагировала на назначение волонтер, руководитель благотворительного фонда Елена Легкая.

Напомним, глава Николаевской ОГА Виталий Ким считает, что реконструкция областного яхт-клуба должна подчеркивать его историю, а размещение каких-либо скульптур или объектов на арендованной земле должно происходить не в соответствии с личным вкусом предпринимателя, а по согласованию с властью.