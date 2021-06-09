За прошедшие сутки, 8 июня в Украине зафиксировано 1385 новых случаев COVID-19. Среди подтвержденных случаев заболевания — 57 детей и 74 медработников.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умерли 77 человек, выздоровели — 6962. Также госпитализировали 756 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

Осуществлено тестирований за сутки: методом ПЦР — 25 344 , ИФА — 11 463, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 23 518.

Всего за время пандемии в стране заболели 2 218 039 людей.

Напомним, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, что более тысячи работников образования города получили вакцину от коронавируса.