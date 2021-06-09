В Италии зафиксировали наиболее низкий коэффициент рождаемости с начала его отслеживания в 1861 году.

Как передает Укринформ, об этом сообщают западные СМИ.

Коэффициент рождаемости стал снижаться ежегодно после финансового кризиса в 2008 году. Но пандемия коронавируса усилила его падение из-за разрушительных финансовых последствий локдаунов и влияния пандемии на уровень разводов, который, как считается, вырос отчасти потому, что пары остались дома сам на сам на слишком длительный период.

В прошлом году число новорожденных в Италии приравнивалось к чуть более 400 000 человек, а число смертей значительно превысило эту цифру, в результате чего население Италии сократилось на 384 000 человек.

Ранее сообщалоьс, что прогнозируемого бэби-бума вследствие коронавирусного карантина не произошло. Италия, которая одной из первых в Европе столкнулась с болезнью и ввела жесткий локдаун, отчиталась о почти 22% падении рождаемости в 2020 году.