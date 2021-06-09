По состоянию на среду, 9 июня, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 59 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, среди них и 5 медиков.

Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.

Также было зафиксировано 5 случаев и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2370 медработников.

Выздоровело больных за сутки — 61, всего выздоровели — 66 471. Умерло в регионе от ковида — 1816.

Выявленных случаи по месту жительства:

Николаев - 43972 (19);

Первомайск - 2992 (+3);

Южноукраинск - 1999 (+3);

Вознесенск - 1850;

Очаков - 1286.

На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 34 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 69 тысяч 243 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, Николаевщина перешла в «зеленую» зону карантина.