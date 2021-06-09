В пользовательском соглашении TikTok появился новый раздел, в котором говорится, что социальная сеть «может собирать биометрические идентификаторы и биометрическую информацию» из контента своих юзеров. В перечень ходят такие вещи, как «отпечатки лица и голоса».

Об этом пишет Techcrunch.

TikTok не смог объяснить, какие функции продукта потребовали сбора биометрических данных, которые автоматически считываются у пользователей приложения.

Детали сбора биометрических данных были представлены в добавленном разделе «Информация об изображениях и аудио», расположенном под заголовком «Информация, которую мы собираем автоматически» в политике конфиденциальности.

В первой части нового раздела объясняется, что TikTok может собирать информацию об изображениях и аудио, которые находятся в пользовательском контенте, «такую как идентификация объектов и пейзажей, которые появляются, наличие и расположение на изображении черт лица и тела, а также атрибутов».

В политике также отмечается, что эта часть сбора данных предназначена для включения «специальных видеоэффектов, для модерации контента, для демографической классификации, для рекомендаций по контенту и рекламе, а также для других операций, не идентифицирующих личность».

В другой части нового раздела упоминается план сбора биометрических данных.

— Мы можем собирать биометрические идентификаторы и биометрическую информацию в соответствии с законодательством США, такую как отпечатки лица и голоса, из вашего Пользовательского контента. В случаях, когда это требуется по закону, мы будем запрашивать у вас любые необходимые разрешения до любого такого сбора, — говорится в сообщении.

Напомним, владелец TikTok ByteDance работает над приложением, похожим на Clubhouse, потому что оное заблокировали в Китае.