Коммунальное предприятие по организации питания в учебных учреждениях получило результаты повторного анализа твердого сыра. Качество продукта, который поставляют в школы города Николаева, подтверждено результатами экспертизы.

Об этом редакции НикВести сообщило руководство КП.

Отобрали образцы продукта на экспертизу 4 июня в Гимназии № 4 на улице Лазурная, 48. Тогда твердый сыр производителя ООО «Хмельницкий завод сухого обезжиренного молока «Молочный Визит» руководство КП решило дополнительно проверить, так как во время плановой проверкипредприятие получило разные результаты анализа одного и того же продукта.

В состав комиссии по отбору продукта вошли представили КП, учебного заведения и директор компании-поставщика.

Протоколы исследования предприятие получило 7 июня. Согласно результатам экспертизы, твердый сыр соответствует всем требованиям ДСТУ и не содержит растительных жиров.

— Качество продуктов, которые поставляются в учебные учреждения города Николаева, для нас приоритет. Поэтому мы и дальше будем регулярно проводить подобные проверки, — отметил директор КП Виктор Васильев.

Ранее КП получило результаты анализа творога, согласно которым продукт соответствует всем требованиям ДСТУ.