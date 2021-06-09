На карты американского телеканала National Geographic теперь будут наносить пятый океан — Южный.

Об этом сообщает hromadske.

Указано, что канал выпускает карты с 1915 года, и на них всегда были отмечены четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый.

Вчера, 8 июня, во Всемирный день океанов картографы National Geographic признали, что есть еще пятый, Южный океан.

— Южный океан давно признан учеными, но поскольку никогда не было согласия на международном уровне, мы никогда не признавали его официально, — пояснил географ Национального географического общества Алекс Тейт.

Как правило, National Geographic следил за Международной гидрографической организацией по морским названиям. И хотя организация не является непосредственно ответственной за их определение, она сотрудничает с Группой экспертов ООН по географическим названиям для стандартизации имен в международном масштабе.

В 1937 году МГО признала Южный океан, но в 1953-м отменила это решение под давлением научного сообщества. Ученые много лет спорили, обладают ли воды вокруг Антарктиды уникальными характеристиками или являются продолжением соседних океанов.

Совет по географическим названиям США использует название отдельного океана с 1999 года, а в феврале 2021-го американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований официально признало Южный океан отдельным от других.

Напомним, повышение температуры океана, вызванное климатическим кризисом, увеличивает количество циклонов и интенсивность штормов, утверждают ученые.