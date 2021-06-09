На Николаевщине из Казанковской исправительной колонии после отбывания наказания за квартирные кражи вышел гражданин Грузии, называвший себя «смотрящим» за тюремным учреждением. Его задержала миграционная полиция, чтобы отправить на родину.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Чтобы предотвратить дальнейшие преступления, мужчину, который называл себя смотрящим за колонией, поместили в центр временного содержания иностранцев и подали иск в Управление государственной миграционной службы с просьбой одобрить выдворение криминального элемента в страну его гражданства.

Сейчас мужчина находится в пункте временного размещения иностранцев и лиц без гражданства в Вознесенске, после чего его вернут на родную землю.

Напомним, иностранца с грузинским гражданством выдворили из Украины с запретом на въезд в страну, тем не менее он решил вернуться и скрываться от правоохранителей в Николаеве. Оперативники СБУ оперативно вычислили нарушителя, которому теперь угрожает три года заключения.