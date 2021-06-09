Яблоко раздора

Искусствовед Евгения Моляр рассказала, что на нее напал депутат Киевского облсовета Игорь Левиса. Конфликт случился из-за декоммунизированной статуи.

Об этом она написала в своем Facebook.

Женщина хотела договориться с депутатом про выставку скульптуры «Камень — оружие пролетариата», у которого она хранилась в переулке возле дома. По словам искусствоведа, после того, как она позвонила в дом, на нее напал хозяин дома, который угрожал ей, заламывал руки и не отпускал.

— Начал забирать у меня телефон, в конце концов свернул мне руки так, что я не могла пошевелиться. На все мои попытки что-то объяснить он кричал «Ты что патриотка?», «Я воевал!», «Ты вообще знаешь кто я?». В конце концов я начала звать на помощь. Он завалил меня на лавочку и крепко держал, не давая уйти, и угрожал. На мой крик выбежали какие-то испуганные подростки из-за гаражей, они отвлекли его внимание, он немного ослабил хватку, так что мне удалось вырваться и убежать, — вспоминает подробности конфликта женщина.

По ее словам, после этого она вызвала полицию и написала заявление по факту нападения.

Сам депутат себя виновным не считает, так в комментарии киевскому журналу «Хмарочос» он подчеркнул, что пришедшая к нему была «неадекватной», а из произошедшего поднимает лишнюю шумиху и пиар.

— Говорила мне о законах — не понимает, что произошло декоммунизация, и оно нигде не значится ... Я знал, что его выбрасывают на металлолом и я не позволил, — подчеркнул коллекционер.

По словам депутата, в последние годы у него появилось хобби коллекционировать декоммунизированные бюсты и скульптуры коммунистических вождей. При этом самую идеологию он не поддерживает, но считает важным сохранить памятники для потомков, чтобы те делали выводы из своей истории.

Напомним, в Николаевской области в селе Костоватое Вознесенского района до сих пор стоит памятник Владимиру Ленину, бюст Карла Маркса и барельефы с коммунистической символикой времен СССР.