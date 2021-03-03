В Николаевской области в селе Костоватое Вознесенского района до сих пор стоит памятник Владимиру Ленину, бюст Карла Маркса и барельефы с коммунистической символикой времен СССР.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Журналисты выяснили, что в центре села, не смотря на принятый Верховной Радой Украины в 2105 году «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики (закон о декоммунизации)», сохранились памятники коммунистическим вождям и изображения коммунистической символики.

Бетонный монумент Владимира Ленина стоит на разваливающемся постаменте у местного дома культуры. Рядом с памятником стоит постамент с изображением орденов времен СССР «Отечественная война» и «Трудовой славы».

Помимо этого возле здания местной частной агрофирмы сохранился бюст немецкого философа, автора «Манифеста коммунистической партии» и идеологии коммунизма Карла Маркса.

Староста села Александр Бондаренко в комментарии журналистам сообщил, что он и жители села не против сноса памятников, однако, как и дом культуры, так и постаменты, находятся на балансе частной агрофирмы «Виктория». Еще до образования ОТГ сельский совет села Костоватое сельский совет принял на сессии решение рекомендовать их демонтаж. Однако, владелец фирмы «Виктория» Виктор Степанов отказывался, мотивируя это тем, что хочет сохранить памятники в целостном состоянии.

Почему в частной агрофирме не прислушались к рекомендациям властей, Виктор Степанов журналистам объяснить отказался. Однако, предоставил документы, подтверждающие содержание здания и памятников на балансе предприятия. Виктор Степанов пообещал в ближайшее время найти деньги на демонтаж коммунистической символики.

Напомним, Верховная Рада в апреле 2015 года приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Одна из главных позиций закона — признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и проводившим политику государственного террора, с соответствующими последствиями для коммунистической символики и пропаганды. Также равноценно нацистскому тоталитарный режим признается в Украине преступным и проводившим политику государственного террора.

В июне 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики (закон о декоммунизации).

Также напомним, на главной площади в Николаеве памятник Ленину повалили 22 февраля 2014 года.