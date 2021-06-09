Министерство здравоохранения выступает за продление карантина в Украине на лето. Соответствующее предложение вскоре поступит правительству.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства, пишет РБК-Украина.

— Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен, — сказал Виктор Ляшко.

По словам министра, в Украине должны оставить основные противоэпидемические ограничения - обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.

Как уточняет издание, предложение о продлении карантина внесут до 23 июня.

— До 23 июня вынесем на правительство (вопрос - ред.) о продлении карантина, поскольку сейчас действует (карантин, - ред.) до 30 июня, — проинформировал источник издания в МОЗ.

Напомним, с сегодняшнего дня Украина переходит в «зеленую» зону карантина. Во всех областях ослабляют карантинные ограничения.