Компания Vodafone составила рейтинг использования мессенджеров и социальных сетей в городах и областях Украины за первые 5 месяцев 2021 года, предоставив каждому региону цветной статус – под цвет значка сервиса, которым активно пользуются клиенты.

Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно исследованию, село Радостный Сад Николаевского района Николаевской области стало своего рода рекордсменом по использованию мессенджера Telegram. Показатель использования трафика составил — 5265 МБ на человека.

Цвета, соответствующие популярным социальным сетям и мессенджерам:

— Viber – фиолетовый;

— WhatsApp-зеленый;

— Telegram – голубой;

— Instagram – вишневый;

— Facebook-синий;

— YouTube-красный (включая YouTube Music);

— TikTok-черный;

— Likee-розовый;

— Snapchat-желтый.

Отмечается, по сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года показатели среднего месячного удельного объема трафика на одного пользователя (МБ/чел) несколько уменьшились, что обусловлено «размытием» статистики из-за общего роста количества пользователей всех указанных сервисов.

Синий цвет, с наибольшим трафиком Facebook (1037 МБ/чел), получила Черниговская область. Ее соседи, Житомирская и Черкасская получили соответственно красный и розовый цветные коды, достигнув наибольших показателей среди областей среднего месячного удельного объема трафика в YouTube (3839 МБ/чел) и Likee (767 МБ/чел).

Чемпионом из TikTok стала «черная» Винницкая область продемонстрировала показатель трафика 2112 МБ/чел. Наибольший трафик Telegram (844 МБ/чел) создавали жители «голубой» Хмельницкой области.

Как и в прошлом году, фиолетовой и зеленой стали Одесская и Херсонская области с показателями Viber (118 МБ/чел) и Whatsapp (98 МБ/чел) соответственно. Самые активные пользователи Instagram до сих пор проживают в «Вишневой» Ровенской области и создают трафик 2917 МБ/чел. В то же время наиболее активные пользователи сервиса Snapchat находятся в «желтой» Волынской области с показателем 46 МБ/люд – и здесь за год ничего не изменилось.

Vodafone также выделил населенные пункты с наиболее активными пользователями этих же сервисов:

— Фиолетовый (Viber) – Чугинка, Луганская обл., 1163 МБ/чел;

— Зеленый (WhatsApp) – Каменное, Запорожская обл., 1287 МБ/чел;

— Голубой (Telegram) — радостный Сад, Николаевская обл., 5256 МБ/чел;

— Вишневый (Instagram) – Дроздынь, Ровенская обл., 12028 МБ/чел;

— Синий (Facebook) – Юрковка, Винницкая обл., 4035 МБ/чел;

— Красный (YouTube) – Щеглеевка, Житомирская обл., 13236 МБ/чел;

— Черный (TikTok) – Зубринка, Житомирская обл., 5608 МБ/чел;

— Розовый (Likee) – Королево, Закарпатская обл., 3021 МБ/чел;

— Желтый (Snapchat) – Седлище, Волынская обл., 398 МБ/чел.

Напомним, Галициновская громада и улиточная ферма «Пан Равлик» хотят построить причал и облагородить набережную, чтобы развивать туризм на Николаевщине.