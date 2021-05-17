Улиточная ферма «Пан Равлик» хочет построить причал и облагородить набережную в Галициновской громаде, чтобы развивать туризм на Николаевщине.

Об этом сообщается на странице фермерского хозяйства в Facebook.

«Вот уже полгода, как Пан Равлик развивает туризм в Галициновской ОТГ. Но для того, чтобы вы могли приезжать не только к нам, а после экскурсии на ферме отправиться на яхте в Радсад на коньячный завод или переправиться на речном трамвайчике и посетить древнюю Ольвию, нам необходимо построить причал и облагородить набережную», — говорится в посте.

В «Пан Равлик» отметили, что написали проект и подали его на конкурс «Наша громада». Общий бюджет проекта составляет 625 тысяч гривен. Первый этап реализации (3 месяца) предполагает разработку проекта, изготовление и монтаж причала (длина — 40 м, ширина — 2,2 м, высота над уровнем воды — 0,9 м).

На втором этапе длиною в 2 месяца предполагается благоустройство набережной зоны (проведение информационной кампании с целью привлечения жителей общины к планированию набережной, изготовление и установка объектов благоустройства).

Ранее сообщалось, что в селе Новобогдановка на Николаевщине запустили речные перевозки, для которых жители собственными силами восстановили причал.