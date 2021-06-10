Власти Великобритании за прошедшие сутки зафиксировали в стране 7 540 новых случаев заболевания коронавирусом (COVID), что является самым высоким показателем с 27 февраля.

Об этом сообщает Sky News.

Вчера было зафиксировано 6 048 новых COVID-случаев, а в среду, 2 июня, — 4 300.

В то же время, за прошедшие сутки вакцинировали еще 136 802 человек первой дозой и 312 482 человека получили уже вторую прививку от COVID-19.

Сейчас количество полностью вакцинированных граждан составляет 28 540 844.

По данным Офиса национальной статистики, в Великобритании около 8 из 10 человек имеют антитела к коронавирусу вследствие вакцинации или после болезни.

Напомним, ранее Германия объявила Великобританию зоной, которая вызывает «опасения» — это связано распространением в стране «индийского» варианта COVID-19.