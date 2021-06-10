В течение среды, 9 июня, в Украине обнаружили еще 1785 случаев коронавируса, 97 больных умерло и 741 человек был госпитализирован.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Среди зараженных – 77 ребенок и 73 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

Осуществлено тестирований за сутки - 59 421 (в том числе методом ПЦР – 28 997, методом ИФА – 10 741, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 683).

Всего за все время пандемии в Украине заболели уже 2 219 824 человека, летальных случаев – 51 507

Напомним, Николаевщина по одному из показателей соответствует «зеленой зоне» карантина.