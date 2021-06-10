Сегодня, 10 июня, вступил в силу Закон Украины, которым вводится учет трудовой деятельности в электронной форме.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

«10 июня 2021 года вступает в силу Закон Украины от 5 февраля 2021 года № 1217-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме». Законом вводится учет трудовой деятельности в электронной форме, позволяющей не оформлять/не вести бумажные трудовые книжки», — говорится в сообщении.

Согласно закону, ПФУ в течение пяти лет должен включить в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующие данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями.

Как отмечается, при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц о всех периодах трудовой деятельности лица пенсию по возрасту назначат автоматически (без обращения лица) со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

По желанию лицо может получать пенсию с более позднего возраста.

Напомним, Верховная Рада на заседании 5 февраля во втором чтении приняла законопроект о переходе на электронные трудовые книжки.