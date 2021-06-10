За прошедшие сутки, 9 июня, в Николаевской области зарегистрировано 53 новых случая COVID-19. Четверо пациентов умерли от последствий болезни, а выздоровели — 164.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Из всех 69 296 (+53) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 439829 (10);

Первомайск - 3000 (8);

Южноукраинск - 2004 (+5);

Вознесенск - 1850;

Очаков - 1287 (1).

На других административных территориях, за прошедшие сутки зарегистрировано 29 случаев коронавирусной болезни.

Также заболевание COVID-19 установили у 2374 (+4) работников учреждений здравоохранения.

Кроме того, всего выздоровело за время пандемии 66 635 пациентов. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1820.

Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 9 июня получили 2355 человек. Первую дозу прививки ввели 1552 людям, вторую — 803.