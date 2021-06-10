Кабинет Министров завершил выплаты помощи в размере 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от введения жестких карантинных ограничений. Всего было подано 337 946 заявок.

Об этом сообщает пресс-служба портала «Дія» в Telegram-канале.

Пенсионный фонд Украины по состоянию на 7 июня выплатил 2,7 миллиона гривен ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от карантина.

Единовременная выплата составляет 8 тысяч гривен. Таким образом деньги получили 340 тысяч человек, подавших заявки.

Напомним, Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в конце декабря 2020 года.