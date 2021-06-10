|Скорость ветра:
|3.1 м/с
|Восход солнца:
|04:57
|Заход солнца:
|20:45
|Температура завтра:
|+23 C°
|Скорость ветра:
|2.9 м/с
|Восход солнца:
|04:46
|Заход солнца:
|21:07
|Температура завтра:
|+21 C°
Кабинет Министров завершил выплаты помощи в размере 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от введения жестких карантинных ограничений. Всего было подано 337 946 заявок.
Об этом сообщает пресс-служба портала «Дія» в Telegram-канале.
Пенсионный фонд Украины по состоянию на 7 июня выплатил 2,7 миллиона гривен ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от карантина.
Единовременная выплата составляет 8 тысяч гривен. Таким образом деньги получили 340 тысяч человек, подавших заявки.
Напомним, Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в конце декабря 2020 года.
Кабинет Министров завершил выплаты помощи в размере 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от введения жестких карантинных ограничений. Всего было подано 337 946 заявок.
Об этом сообщает пресс-служба портала «Дія» в Telegram-канале.
Пенсионный фонд Украины по состоянию на 7 июня выплатил 2,7 миллиона гривен ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от карантина.
Единовременная выплата составляет 8 тысяч гривен. Таким образом деньги получили 340 тысяч человек, подавших заявки.
Напомним, Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в конце декабря 2020 года.