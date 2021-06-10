Клиенты ООО «Николаевгаз Сбыт» могут получить газ в подарок при подключении к тарифу «Твой газ Равномерный платеж». Компания объявила о начале акции «Равномерный подключай — газ выигрывай», в рамках которой будут разыграны 110 сертификатов на газ номиналом от 50 до 3000 грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Участниками акции могут стать владельцы газового котла, которые перешли на тариф «Твой газ Равномерный платеж» и оплатили месячный платеж в период с 01 по 30 июня 2021 года.

Акция продлится до конца июня, а 9 июля будут выбраны победители с помощью сервиса random.org:

1 место — сертификат 3000 грн на газ;

2 место — сертификат 2000 грн на газ;

3 место — сертификат 1000 грн на газ;

4-5 места — сертификат 500 грн на газ;

6-10 места — сертификат 250 грн на газ;

100 первых участников гарантированно получат по 50 гривен на газ.

По словам директора ООО «Николаевгаз Сбыт» Дмитрия Маслова, новый тариф уже выбрали более 250 клиентов компании. Особенно интересной предложение является для потребителей, имеющих индивидуальное отопление. «Твой газ Равномерный платеж» позволит зимой платить за меньший объем газа, чем реально использовано.

Стоимость природного газа в рамках тарифа «Твой газ Равномерный платеж» в июне — 7,99 грн за кубометр. Получить консультацию по подключению тарифа можно у менеджеров ООО «Николаевгаз Сбыт» по телефонам:

067610 51 33 Николаев;

050490 36 99 Первомайск;

067610 55 47 Вознесенск;

098773 27 48 Баштанка.

Ранее ООО «Николаевгаз Сбыт» предложило предпринимателям покупать газ и электроэнергию у одного поставщика. Комплексный продукт обычно дешевле, чем газ и электроэнергия по отдельным договорам, за счет сокращения операционных расходов поставщика.