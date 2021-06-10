Впервые с начала карантина в Николаевский зоопарк из-за границы приехало животное — это самка белорукого гиббона.

Об этом уведомляют на странице зверинца в Facebook.

Уже больше года из-за связанных с пандемией ограничений авиасообщения между странами в Николаевский зоопарк не поступали животные из-за рубежа. Но вчера, 9 июня, в Николаев прибыла самка белорукого гиббона по имени Куки.

Родилась Куки 25 апреля 2012 года в зоопарке Скопье в Республике Северная Македония. Животное доставили самолетом, перелет Куки перенесла хорошо и сейчас осваивается на новом месте. Сообщается, что в Николаевском зоопарке уже живет самец этого вида.

Напомним, 28 мая в Николаевском зоопарке праздновали день рождения краснокнижного снежного барса. Хищнику по имени Тикси исполнилось 4 года.