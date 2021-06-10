В Николаеве продолжается демонтаж рекламных конструкций, работы ведутся на «перегоне».

Об этом пишут на странице антикоррупционного департамента Николаевского городского совета.

Убрать необходимо на участке по проспекту Богоявленскому от улицы Космонавтов до так называемого «перегона». По словам директора департамента Андрея Ермолаева, владельцы билбордов, которые подлежат демонтажу, давно об этом знают, но не убирают их самостоятельно.

Андрей Ермолаев попросил владельцев билбордов убрать их в связи со скорым строительством троллейбусной линии в Корабельный район.

— Прошу «рекламистов», которые не позаботились заранее, ускориться, — сказал директор департамента.

Напомним, в конце мая на пляже в зоне отдыха Коблево по решению Хозяйственного суда Николаевской области демонтировали пять незаконных построек.