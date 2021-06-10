Греки бастуют в знак протеста против сокращения рабочей недели в четыре дня.

Об этом сообщает Bloomberg.

Греческие рабочие вышли на улицы в четверг, 10 июня. Это первая всеобщая забастовка в стране с начала пандемии коронавируса: профсоюзы выступили против правительственного плана по изменению рабочего графика.

Реформы рынка труда, предложенные премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, включают план гибкого графика, который может включать в себя продленные четыре рабочих дня и продленные три дня выходных.

На данный момент в Греции самый высокий уровень безработицы в Европе. Лидеры профсоюзов опасаются, что продленный рабочий день работодатели используют в своих целях.

Законодательство превратит жизнь рабочих «в ад», — говорится в заявлении GSEE, крупнейшего профсоюза частного сектора страны.

Транспортные и другие услуги были нарушены по всей Греции после того, как GSEE и ADEDY, крупнейшие профсоюзы государственного сектора Греции, объявили 24-часовую забастовку.

Ожидается, что в забастовке также примут участие врачи, учителя и судебные исполнители.

На следующей неделе законопроект, вызвавший раздражение у рабочих, будет вынесен на голосование в парламенте страны.

Напомним, cотни работников французской фабрики в Бретани блокировали ее работу, чтобы не допустить продажу предприятия, на котором они работали годами.