Часть заведений общественного питания, аптек, банков и других мест общественного пользования на Соборной улице, единственной пешеходной в Николаеве, не является доступной для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Суспільне.

Жительница Николаева Ольга Виноградова, которая передвигается по городу на коляске, рассказала, что в последнее время инфраструктура города стала более доступной для людей с инвалидностью.

— Особенно радует тротуарная сеть. С каждым годом что-то делают и комфортнее стало передвигаться по городу. С другим сложнее: кафе, банки, магазины доступны не все. А если пандус и есть, то он не такой, каким может пользоваться человек на коляске, — отмечает Ольга Виноградова.

На некоторых объектах есть звонок для вызова — сотрудники при необходимости могут вынести и установить переносной пандус. Или же могут выйти и обслужить клиента на улице. Однако, по словам Ольги Виноградовой, любому человеку не сильно понравится ждать на улице 10-15 минут, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

Также, Ольга Виноградова добавила, что когда люди с инвалидностью обращаются к представителям частного бизнеса с просьбой установить пандус, то они не видят в этом необходимости.

— Они не видят смысла тратить деньги на установление доступного входа и туалетов, для таких как мы. Наверное они считают, что мы малообеспеченная категория населения и не являемся не совсем их клиентами, — говорит Ольга Виноградова.

Администратор одного из кафе на Соборной Анна Яценко отмечает, что люди с инвалидностью не обращались к ним с подобными просьбами. Но кафе имеет службу доставки и возможность самовывоза. Помимо этого, по словам администратора Анны Яценко, заведение планирует вскоре таки установить пандус.

Начальник управления архитектуры и градостроения Николаевского горсовета Андрей Цымбал отметил, что при выдачи разрешения на новое строительство или реконструкцию, — одним из условий является обустройство доступности для маломобильных групп населения.

Кроме того, по словам Андрея Цымбала городской совет также принял стратегию, что все летние площадки должны размещаться на тротуарах и иметь въезд для людей с инвалидностью.

Ранее глава Николаевской областной организации лиц с инвалидностью, внештатный советник Николаевского городского головы Ольга Степаненко рассказала, что в Николаеве меньше 30% учреждений социальной направленности оборудованы пандусами и другими необходимыми удобствами для людей с инвалидностью.