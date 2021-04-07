В Николаеве меньше 30% учреждений социальной направленности оборудованы пандусами, туалетами и другими необходимыми удобствами для людей с инвалидностью.

Об этом рассказала глава Николаевской областной организации лиц с инвалидностью, внештатный советник Николаевского городского головы Ольга Степаненко в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Она сообщила, что недавно в Николаеве провели мониторинг доступности важных для людей с инвалидностью объектов — управлений, департаментов и территориальных центров соцзащиты.

— Мы не коснулись темы ни медицинских учреждений, ни образовательных. Пока что мы начали с малого, но главного. Человек с инвалидностью, который сталкивается с той или иной проблемой, в первую очередь придет в управление социальной защиты. К сожалению, не все из этих учреждений являются доступными. Из всего, что мы видели, ну может 30%. И то я по-доброму завысила, — рассказала она.

Ольга Степаненко сообщила, что при Николаевском горсовете возобновляют работу Комитета доступности, который будет рассматривать эти проблемы.

Также ведущий программы Виталий Мехеда поинтересовался, почему часто пандусы, которые обустраивают для людей с инвалидностью, оказываются для них не пригодны.

— У людей с инвалидностью есть такое правило — «Не стройте для нас без нас». Элементарно их не приглашают на осмотр, когда эти пандусы ставят. Или люди элементарно не открыли Государственные строительные нормы, где сказано, как строить пандус, — добавила она.

Ольга Степаненко вспомнила случай, что когда проблема отсутствия пандусов начала активно освещаться, один николаевский бизнесмен построил свое кафе и оборудовал его пандусом, который «входит» в стену.

Напомним, ранее НикВести писали, насколько Николаев адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями, и какие перспективы в этом направлении ожидают город в будущем.