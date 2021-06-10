Управление молодежной политики Николаевского горсовета запустило информационную кампанию «Учись на волне». Теперь на улицах города можно увидеть рекламные борды, выполненные в стилистике фильмов о Гарри Поттере, со слоганом «Герои учатся в Николаеве».

Об этом сообщается на странице управления в Facebook.

— Здесь главный месседж всем абитуриентам и родителям — образование в николаевских высших учебных заведениях дает все возможности, чтобы в будущем стать востребованным и высокооплачиваемым специалистом на рынке труда, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в образе волшебниц на рекламных бордах представлены николаевские студентки.

Напомним, в прошлом году управление запустило информкампанию «Оставайся в Николаеве — Учись на волне», чтобы обратить внимание школьников на университеты, которые работают в городе, и не уезжать получать высшее образование в другие регионы.