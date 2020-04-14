Черноморский национального университет имени Петра Могилы принял участие в конкурсе социальной рекламы по предотвращению распространения COVID-19 «Оставайся в Николаеве! Учись на волне».

Об этом сообщил доцент кафедры экономики и предпринимательства Виктор Погромский на своей странице в Facebook.

Как известно, в конце марта мэр Александр Сенкевич объявил конкурс на лучшую социальную рекламу, работы принимались без авторских прав, а о результатах конкурса было сообщено 1 апреля.

В свою очередь, Виктор Погромский рассказал, что формат этой рекламы был продуман раньше и связан не только с распространением коронавируса, но и с не меньшей проблемой, когда студенты уезжают из родного города в поисках лучшей жизни.

– Нам всем нужно понять, что реалии современности очень изменились, поиски «лучшего за горизонтом» иногда приводят к беде и потерь. Высокий уровень циркуляции рабочей силы в мире является дополнительным фактором мировых пандемий. Не лучше ли строить достойную и счастливую жизнь у себя дома, развивая свой родной город и регион. Наш главный месседж - оставайся дома! Это значит - строй свою жизнь в родном городе, учись в родном городе, работай в родном городе, - говорит он.

Также он отметил, что все размещенные билборды оснащены QR-кодами.

Напомним, ранее Александр Сенкевич предложил горожанам принять участие в голосовании, выбрав лучший вариант социальной рекламы о коронавирусе, которая будет размещена на билбордах города.