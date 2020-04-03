Мэр Николаева Александр Сенкевич предложил горожанам принять участие в голосовании, выбрав лучший вариант социальной рекламы о коронавирусе, которая будет размещена на билбордах города.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав 10 вариантов работ.

– Мы выбрали 10 концепций для социальной рекламы из тех, что вы прислали. Жмите «лайк» под теми макетами рекламы, которые больше всего вам нравится. Те концепции, которые наберут наибольшее количество «лайков», появятся на билбордах нашего города, - написал Александр Сенкевич.

Ранее мэр отмечал, что работы принимаются без авторских прав, то есть в процессе могут быть частично изменены.

Также он подчеркнул, что победителя ждет приз от него лично.

Напомним, конкурс был объявлен 30 марта.