В четверг, 10 июня, в Николаеве открыли дневной центр социально-психологической поддержки пострадавших от домашнего и/или гендерного насилия.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Он будет функционировать на базе городского центра социальных служб и представляет собой две оборудованные комнаты, где женщины могут найти приют, получить психологическую, социальную и правовую помощь от квалифицированных специалистов, ряд социально-бытовых и информационных услуг. В штате будут работать руководитель, который будет координировать работу центра, два психолога - отдельно для работы с детьми и взрослыми, а также специалист по социальной работе.

Дневной центр открыли при поддержке Представительства Фонда народонаселения ООН в Украине (UNFPA), с которым Николаев успешно сотрудничает с 2018 года. На открытие центра приехали председатель UNFPA в Украине Хайме Надаль, заместитель городского головы Анатолий Петров, депутат городского совета Елена Киселева, директор Николаевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Вера Гончарук, которая рассказала, как будет работать заведение:

— Дневной центр состоит из двух частей: кабинет индивидуальных консультаций и кабинет по организации групп взаимопомощи пострадавшим от домашнего и или гендерного насилия. Его создали как отделение городского центра социальных служб. Центр также предоставляет такие услуги, как: экстренное (кризисное) вмешательство, психосоциальная реабилитация и поддержка, проведение социально-профилактической работы, направленной на предотвращение повторных случаев насилия в отношении пострадавшего лица и формирования нулевой толерантности к его проявлению в обществе.

Поздравил присутствующих председатель Представительства Фонда народонаселения ООН в Украине Хайме Надаль.

— Рад, что этот сервис теперь будет помогать пострадавшим преодолеть негативные последствия насилия. Открытие центра является одним из шагов по построению комплексной системы в городе. Мы будем рады видеть прогресс в этом направлении. Наша главная цель - сделать все, чтобы в Николаеве не было проявлений домашнего или гендерно обусловленного насилия, а женщины, семьи, мужчины, дети реализовывались и жили полноценной жизнью, — сказал Хайме Надаль.

Анатолий Петров подчеркнул, что открытие дневного центра в нашем городе является крайне актуальным и важным, и является частью комплексного подхода к решению такого сложного вопроса, как насилие.

— Николаев - один из городов с наибольшим количеством участников боевых действий на востоке Украины. К сожалению, имеем печальную статистику по случаям насилия. За прошлый год в правоохранительные органы обратились почти 7 тысяч человек, из них - 115 детей, среди которых есть жертвы сексуального насилия, — отметил Анатолий Петров.

Вера Гончарук добавила, что городская власть работает над усовершенствованием системы, впереди еще много важных задач. Одно из них - открытие приюта для пострадавших от домашнего насилия.

Он заработает в сентябре-октябре этого года. В приюте жертвы насилия смогут находиться круглосуточно, до трех месяцев вместе с детьми, и получать необходимую помощь специалистов. Адрес заведения держат в секрете, чтобы не подвергать жертв опасности.

Уважаемые николаевцы! Если вам необходима квалифицированная помощь специалистов, обращайтесь в Николаевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи по адресу: улица Потемкинская, 95-А.

Услуги на базе дневного центра предоставляются бесплатно.

График работы: каждый день с 8.30 до 17.00 (пятница до 16.00)

Контактный телефон: 46-37-08

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