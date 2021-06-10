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Команда ученых из Гонконга, которая создала человекоподобного робота Софию, запускает новую пилотную модель — робота по имени Грейс, которого будут задействовать в сфере здравоохранения.
Об этом сообщает СNA.
Как отмечается, назначение робота — уход за пожилыми людьми или больными COVID-19 пациентами, которые находятся в изоляции.
Грейс имеет азиатские черты лица и каштановые волосы, одета в голубую униформу медсестры. На груди у нее тепловизор, который измеряет температуру пациента. Робот использует искусственный интеллект для диагностики, умеет говорить на английском и знает диалекты китайского.
Разработчик Дэвид Хэнсон отмечает, что такой робот может облегчить работу медицинского персонала во время пандемии.
По словам директора компании Hanson Robotics и Singularity Studio Дэвида Лейка, массовое производство бета-версии Грейс планируют начать до августа.
В следующем году ее работу должны развернуть в Гонконге, материковом Китае, Японии и Южной Корее.
Хэнсон добавил, что стоимость роботов, которую сейчас можно сравнить с ценами на элитные автомобили, снизится, когда компания будет производить десятки или сотни тысяч единиц.
Ранее компания Hanson Robotics, которая создала всемирно известного человекоподобного работа Софию, разработала ее мини-версию.
Команда ученых из Гонконга, которая создала человекоподобного робота Софию, запускает новую пилотную модель — робота по имени Грейс, которого будут задействовать в сфере здравоохранения.
Об этом сообщает СNA.
Как отмечается, назначение робота — уход за пожилыми людьми или больными COVID-19 пациентами, которые находятся в изоляции.
Грейс имеет азиатские черты лица и каштановые волосы, одета в голубую униформу медсестры. На груди у нее тепловизор, который измеряет температуру пациента. Робот использует искусственный интеллект для диагностики, умеет говорить на английском и знает диалекты китайского.
Разработчик Дэвид Хэнсон отмечает, что такой робот может облегчить работу медицинского персонала во время пандемии.
По словам директора компании Hanson Robotics и Singularity Studio Дэвида Лейка, массовое производство бета-версии Грейс планируют начать до августа.
В следующем году ее работу должны развернуть в Гонконге, материковом Китае, Японии и Южной Корее.
Хэнсон добавил, что стоимость роботов, которую сейчас можно сравнить с ценами на элитные автомобили, снизится, когда компания будет производить десятки или сотни тысяч единиц.
Ранее компания Hanson Robotics, которая создала всемирно известного человекоподобного работа Софию, разработала ее мини-версию.