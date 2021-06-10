В Кривом Роге морг городской инфекционной больницы затронул часть придомой территории одной из многоэтажек.

Об этом пишет ТСН.

Жители близлежащих домов пожаловались, что каждый день наблюдают из своих домов неприятную картинку — погрузку и вывоз трупов.

Моргом пользуется инфекционная больница. В него свозят скончавшихся от коронавируса, а также других инфекционных болезней.

— Пять лет назад морг был за забором, но потом ограждение исчезло. Поэтому теперь, выходя из подъезда, первое, что видят жители — трупы на каталках. Такое соседство, прежде всего, нарушение санитарных норм. В горсовете и инфекционной больницы о соседстве морга и жилого дома знают и сделать ничего не могу, — говорится в материале.

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