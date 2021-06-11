В США на территории Флориды зафиксирована стремительная гибель ламантинов. Эксперты связывают массовые смерти морских млекопитающих с потерей главного источника пищи.

Об этом сообщает NBC News.

В докладе Комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды говорится, что с начала текущего года количество смертей ламантинов достигла пика в 761 единицу.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2018 году. Тогда умерло 804 ключевых морских млекопитающих.

Проблемой, с которой связано вымирание, ученые считают плохое качество воды вблизи Флориды. Такая ситуация сложилась из-за грязных сточных вод, а также стоков пищевых отходов, которые вызывают токсичные приливы и являются благоприятной средой для чрезмерного роста водорослей и их дальнейшего цветения.

Таким образом, гибнут морские травы, которыми питаются ламантины.

Ранее специалисты обнаружили массовую гибель морских организмов, обитающих на дне Авачинской бухты недалеко от побережья Камчатки. Около 95% — мертвы.