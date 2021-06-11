За минувшие сутки, 10 июня, в Украине выявили 1603 новых случаев коронавируса. Среди них — 75 детей и 72 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки госпитализировали 762 человек, умерли — 70 и выздоровели — 5583.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

За вчера протестировано: методом ПЦР — 25 837 человек, методом ИФА — 10 741 человека, экспресс-тестами — 18 764 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 204 631 человек; выздоровели 2 221 427 человек, при этом умерли от последствий болезни — 51 577.

Напомним, создатели Софии представили робота-медсестру для ухода за COVID-больными.