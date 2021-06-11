Фермер из Британии научился майнить криптовалюту при сожжении навоза коров.

Об этом передает BBC.

Мужчина поставил двигатели, которые со скоростью 500 оборотов в секунду перерабатывают метан, образующийся при сожжении отходов жизнедеятельности, в электричество.

— Прибыль нормальная, но не стабильная, — рассказывает фермер.

60% вырабатываемой энергии фермер тратит для питания самих двигателей и домашнего хозяйстве, а с оставшегося количество он снабжает майнинговые фермы, которые состоят из графических процессоров.

Предприниматель также сдает двигатели в аренду. Себестоимость каждой установки составляет 18 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности разоблачили майнеров криптовалюти, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Днепропетровской области. Это создало угрозу для критической инфраструктуры региона.