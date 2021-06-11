Фермер из Британии научился майнить криптовалюту при сожжении навоза коров.
Об этом передает BBC.
Мужчина поставил двигатели, которые со скоростью 500 оборотов в секунду перерабатывают метан, образующийся при сожжении отходов жизнедеятельности, в электричество.
— Прибыль нормальная, но не стабильная, — рассказывает фермер.
60% вырабатываемой энергии фермер тратит для питания самих двигателей и домашнего хозяйстве, а с оставшегося количество он снабжает майнинговые фермы, которые состоят из графических процессоров.
Предприниматель также сдает двигатели в аренду. Себестоимость каждой установки составляет 18 тысяч фунтов стерлингов.
Напомним, киберспециалисты Службы безопасности разоблачили майнеров криптовалюти, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Днепропетровской области. Это создало угрозу для критической инфраструктуры региона.
Фермер из Британии научился майнить криптовалюту при сожжении навоза коров.
Об этом передает BBC.
Мужчина поставил двигатели, которые со скоростью 500 оборотов в секунду перерабатывают метан, образующийся при сожжении отходов жизнедеятельности, в электричество.
— Прибыль нормальная, но не стабильная, — рассказывает фермер.
60% вырабатываемой энергии фермер тратит для питания самих двигателей и домашнего хозяйстве, а с оставшегося количество он снабжает майнинговые фермы, которые состоят из графических процессоров.
Предприниматель также сдает двигатели в аренду. Себестоимость каждой установки составляет 18 тысяч фунтов стерлингов.
Напомним, киберспециалисты Службы безопасности разоблачили майнеров криптовалюти, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Днепропетровской области. Это создало угрозу для критической инфраструктуры региона.