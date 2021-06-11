По данным на пятницу, 11 июня, в Польше вакцинировали двумя дозами прививки 9 миллионов человек, что составляет треть населения страны.

Об этом информирует польская пресса.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворжик также рассказал об этом.

— Сегодня мы пересекли отметку в 9 миллионов полностью вакцинированных людей, — заявил госслужащий.

Всего в Польше с начала кампании сделали более 23 млн прививок. Более 15 млн человек получили прививки по крайней мере одной дозой вакцины. В целом население страны — около 38 млн человек.

В стране используют все четыре вакцины, утвержденные в ЕС Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca, а также Janssen (Johnson & Johnson), который нуждается в одной прививки.

Ранее сообщалось, что глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране от коронавируса привито 2,5 млн человек.