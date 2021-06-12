За прошедшие сутки, 11 июня, в Украине зафиксировано 1274 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 40 детей и 53 медработников.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умерли 69 человек, выздоровели — 4905.

Также госпитализировали 709 людей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

Осуществлено тестирований за сутки методом ПЦР — 26 999, ИФА — 10 910, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 16 912.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 2 222 701 человек.

Напомним, более 90% случаев COVID-19 в Великобритании в настоящее время связаны с вариантом коронавируса «Дельта», впервые обнаруженным в Индии.