В Николаевской области привили против коронавируса 1979 человек за последние сутки, 11 июня. Первую дозу вакцины получили 971 человек, вторую — 1008.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Всего с начала кампании по вакцинации в регионе сделали прививки 51 366 людям.

За прошедшие сутки всего в Украине от COVID-19 было привито 59 629 человека.

Наибольшее количество приви сделали в Киеве — 9883, наименее в Черновицкой области — 859.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 661 410 прививок. Из них получили первую дозу — 1 430 990 человек и завершили вакцинацию — 230 420 человек

Прививки проводились 549 мобильными бригадами по иммунизации и 701 пунктом прививки.

Напомним, 10 июня в Николаевскую область доставили первую партию вакцины Pfizer Comirnaty в объеме 3,5 тысяч доз.