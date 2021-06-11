10 июня в Николаевскую область доставили первую партию вакцины Pfizer Comirnaty.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Николаевщинеа получила в 3510 доз из общих 20 тысяч. Вакцину используют для прививки государственных служащих, служащих судебной ветви власти и педагогов Николаевщины.

Отметим, что вакцина Comirnaty совместно разработана компаниями Pfizer и BionTech. Европейская комиссия выдала условную торговую лицензию на эту вакцину 21 декабря 2020 года.

Comirnaty — это новый товарный знак вакцины, которую выпускали под названием Pfizer/BioNTech.

Напомним, в минувшее воскресенье, 6 июня, Николаевская область получила 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.

До этого сообщалось, что в поселке Березнеговатое Николаевской области в начале марта медикам ввели первую дозу вакцины от коронавируса, рекомендованный интервал между прививками истек на прошлой неделе, а вторую дозу они так и не получили.