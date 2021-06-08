В минувшее воскресенье, 6 июня, Николаевская область получила 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.

Отмечается, что партия будет использована для второй прививки гражданам, которые были вакцинированы первой дозой AstraZeneca.

Напомним, в поселке Березнеговатое Николаевской области в начале марта медикам ввели первую дозу вакцины от коронавируса, рекомендованный интервал между прививками истек на прошлой неделе, а вторую дозу они так и не получили.