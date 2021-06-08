В минувшее воскресенье, 6 июня, Николаевская область получила 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.
Отмечается, что партия будет использована для второй прививки гражданам, которые были вакцинированы первой дозой AstraZeneca.
Напомним, в поселке Березнеговатое Николаевской области в начале марта медикам ввели первую дозу вакцины от коронавируса, рекомендованный интервал между прививками истек на прошлой неделе, а вторую дозу они так и не получили.
В Николаевской ОГА считают, что ничего страшного в том, что березнеговатские медики до сих пор не получили вторую дозу вакцины, нет. По словам замначальника облздрава Олега Бабина, увеличение интервала между дозами не повлияет на качество вакцинации.
В минувшее воскресенье, 6 июня, Николаевская область получила 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.
Отмечается, что партия будет использована для второй прививки гражданам, которые были вакцинированы первой дозой AstraZeneca.
Напомним, в поселке Березнеговатое Николаевской области в начале марта медикам ввели первую дозу вакцины от коронавируса, рекомендованный интервал между прививками истек на прошлой неделе, а вторую дозу они так и не получили.
В Николаевской ОГА считают, что ничего страшного в том, что березнеговатские медики до сих пор не получили вторую дозу вакцины, нет. По словам замначальника облздрава Олега Бабина, увеличение интервала между дозами не повлияет на качество вакцинации.