За минувшие сутки, 11 июня, в Николаевской области зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19. 2 пациентов умерли от последствий болезни.

Из всех 69 397 (45) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 44024 (19);

Первомайск - 3004 (+4);

Южноукраинск - 2011 (+4);

Вознесенск - 1850;

Очаков - 1294 (2).

На других административных территориях зарегистрировано 16 случаев коронавирусной болезни.

Также заболевание COVID-19 установили у 2379 (+2) медработников.

Кроме того, выздоровели больных за сутки — 70, всего выздоровели - 66 826. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1822.

В 18 учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 на стационарном лечении находится 208 человек, больных COVID-19 или с подозрением.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 июня, в Украине зафиксировано 1274 новых случаев