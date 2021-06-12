В субботу, 12 июня, Укрпочта вводит в обращение почтовую марку «UEFA EURO 2020». Она приурочена к проведению Чемпионата Европы по футболу Евро-2020, который из-за пандемии COVID-19 отсрочили на год и проводят с 11 июня по 11 июля 2021.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Марка будет выпущена тиражом 140 тысяч экземпляров и номиналом F (эквивалент 17 гривен — прим).

На марке изображены основные элементы концепции визуального дизайна:: мост - универсальный символ связи, болельщиков и официальный Кубок Анри Делоне.

Купить почтовую марку можно будет онлайн на сайте или в отделениях Укрпочты.

Напомним, во львовской фан-зоне Евро-2020 будут бесплатно раздавать пиво за голы в ворота сборной России. Акция пройдет на матче 1-го тура Бельгия - Россия.