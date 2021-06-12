Во львовской фан-зоне Евро-2020 будут бесплатно раздавать пиво за голы в ворота сборной России. Акция пройдет на матче 1-го тура Бельгия - Россия.

Организаторы Lviv Fan Festival обещают наливать по 100 бесплатных бокалов пива за каждый гол бельгийцев в ворота российской сборной, пишет УНИАН.

Матч Бельгия - Россия состоится 12 июня. Начало - в 22.00.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020". Турнир стартует 11 июня и продлится до 11 июля.

Турнир впервые в истории пройдет в одиннадцати разных странах.

Ранее УЕФА потребовал убрать с формы Украины слоган «Героям слава» после запроса со стороны Российского футбольного союза.