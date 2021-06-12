Работники морского специализированного порта «Ника-Тера» сдали кровь накануне Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Такую традицию портовое предприятие организовывает уже 9 лет. Донорами, как правило, становятся работники, которые не имеют противопоказаний. На предприятии работает около 50 Почетных доноров Украины.

Многие портовики сначала сдавали кровь для родственников или друзей, затем уже стали волонтерами.

Заведующий донорским отделением Николаевской областной станции переливания крови Евгений Попов рассказал, что с начала пандемии, каждому донору перед сдачей крови, делают ПЦР-тест на ковид,

Медики отметили, что морской специализированный порт «Ника-Тера» стал первым предприятием, работники которого массово сдавали донорскую кровь в этом году.

Напомним, недавно в Украине убрали старый запрет на донорство крови для гомосексуальных людей.