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Из перечня противопоказаний к донорству крови убрали пункт о гомосексуальных отношениях, которые приравнивали к формам рискованного поведения. Этот запрет утверждали еще 16 лет назад - в 2005 году.
Такие изменения должны быть указаны в обновленном украинском порядке медицинского обследования доноров крови и ее компонентов.
О нововведениях рассказал эксперт Правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир» Андрей Кравчук в комментарии ZMINA.
По его словам, в перечне критериев для отстранения от донорства теперь отсутствует словосочетание «гомосексуальные отношения».
Зато добавлена формулировка «лица с рискованным сексуальным поведением, которое может привести к заболеванию серьезными инфекционными болезнями, которые могут передаваться через кровь».
Напомним, Окружной административный суд Киева рассмотрит иск, в котором оспариваются запреты для некоторых групп людей сдавать свою кровь. Истец требует признать незаконным и дискриминационным один из пунктов Порядка медицинского обследования доноров, где указаны противопоказания к донорству, в число которых попали гомосексуальные связи.
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Из перечня противопоказаний к донорству крови убрали пункт о гомосексуальных отношениях, которые приравнивали к формам рискованного поведения. Этот запрет утверждали еще 16 лет назад - в 2005 году.
Такие изменения должны быть указаны в обновленном украинском порядке медицинского обследования доноров крови и ее компонентов.
О нововведениях рассказал эксперт Правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир» Андрей Кравчук в комментарии ZMINA.
По его словам, в перечне критериев для отстранения от донорства теперь отсутствует словосочетание «гомосексуальные отношения».
Зато добавлена формулировка «лица с рискованным сексуальным поведением, которое может привести к заболеванию серьезными инфекционными болезнями, которые могут передаваться через кровь».
Напомним, Окружной административный суд Киева рассмотрит иск, в котором оспариваются запреты для некоторых групп людей сдавать свою кровь. Истец требует признать незаконным и дискриминационным один из пунктов Порядка медицинского обследования доноров, где указаны противопоказания к донорству, в число которых попали гомосексуальные связи.