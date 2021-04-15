Из перечня противопоказаний к донорству крови убрали пункт о гомосексуальных отношениях, которые приравнивали к формам рискованного поведения. Этот запрет утверждали еще 16 лет назад - в 2005 году.

Такие изменения должны быть указаны в обновленном украинском порядке медицинского обследования доноров крови и ее компонентов.

О нововведениях рассказал эксперт Правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир» Андрей Кравчук в комментарии ZMINA.

По его словам, в перечне критериев для отстранения от донорства теперь отсутствует словосочетание «гомосексуальные отношения».

Зато добавлена формулировка «лица с рискованным сексуальным поведением, которое может привести к заболеванию серьезными инфекционными болезнями, которые могут передаваться через кровь».

Напомним, Окружной административный суд Киева рассмотрит иск, в котором оспариваются запреты для некоторых групп людей сдавать свою кровь. Истец требует признать незаконным и дискриминационным один из пунктов Порядка медицинского обследования доноров, где указаны противопоказания к донорству, в число которых попали гомосексуальные связи.