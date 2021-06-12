В субботу, 12 июня, жители 10 домов в районе Намыва в Николаеве устроили для себя фестиваль «Yard Fest». Мероприятие проходит на девяти локациях в трех дворах по адресам улица Озерная, 15 — Озерная, 19.

Об этом пишет Суспільне.

Отмечается, что проект осуществляется за счет городского Общественного бюджета.

Организатор мероприятия Анастасия Худан рассказала, что фестиваль стал возможным благодаря инициативе активистов общественного движения «Наш Намыв» и участию неравнодушных жителей.

— Все началось с идеи, совместная работа всех объединяет. И желание сделать во дворе что-то лучше, сделать более комфортным - это также объединит людей. Я ожидаю, что если люди сейчас это сажали, то они будут за этим ухаживать. Будут поливать, не выкапывать это. Так же с деревянными конструкциями, если люди вложили туда свой труд, то они будут лучше к этому относиться, — говорит Анастасия Худан.

В программе фестиваля предусмотрены: мастер-классы и конкурс на составление деревянных элементов благоустройства, а также ландшафтное преобразование дворового пространства с высадкой растений, выставка изделий и достижений жителей, презентация волонтерских и общественных движений, концерт, игровая программа для детей с аниматорами и конкурсами, дискуссии об управлении дворовыми территориями и жилым фондом с участием экспертов.

Всего в фестивале будет более 20 конкурсов и около 700 призов.

Напомним, в Николаеве прошел экологический фестиваль «ЭКОм», в парке «Дубки», по случаю Международного дня биологического разнообразия.