В Карпатах продолжает падать снег в июне. Температура воздуха в горном регионе составляет 0 градусов.
Об этом сообщает пресс-центр Черногорского горного поисково-спасательного поста.
По состоянию на утро, на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный 11-12 м/с.
Температура воздуха в этом регионе составляет 0 градусов.
Отметим, что в других областях Украины идет дождь с грозой.
В Карпатах продолжает падать снег в июне. Температура воздуха в горном регионе составляет 0 градусов.
Об этом сообщает пресс-центр Черногорского горного поисково-спасательного поста.
По состоянию на утро, на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный 11-12 м/с.
Температура воздуха в этом регионе составляет 0 градусов.
Отметим, что в других областях Украины идет дождь с грозой.