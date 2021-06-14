В Карпатах продолжает падать снег в июне. Температура воздуха в горном регионе составляет 0 градусов.

Об этом сообщает пресс-центр Черногорского горного поисково-спасательного поста.

По состоянию на утро, на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный 11-12 м/с.

Температура воздуха в этом регионе составляет 0 градусов.

Отметим, что в других областях Украины идет дождь с грозой.