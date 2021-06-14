В сквере «Университетский» имени Гмырева убрали незаконную «наливайку».

Об этом пишут на странице антикоррупционного департамента Николаевского городского совета.

— Студентам Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского такое соседство явно не нужно было, ведь даже кафетерием сооружение не назовешь. В таком месте не посидишь с ноутбуком, дописывая «курсач», — написал директор департамента Андрей Ермолаев.